Чертков Василий Геннадьевич
Место рожденияг. Донецк
Дата рождения16.01.1937
Дата смерти28.08.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черткова Лидия Васильевна
г. Донецк
Рождение ребёнка
05.05.1963
Мать ребёнка: Черткова Лидия Васильевна
г. Донецк
Рождение ребёнка
15.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черткова Лидия Васильевна
г. Донецк
Смерть
28.08.1992
Новая Каховка, Украина