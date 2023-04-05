Чертков Василий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧертков Василий Геннадьевич

Чертков Василий Геннадьевич

Место рождения

г. Донецк

Дата рождения

16.01.1937

Дата смерти

28.08.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Донецк
Рождение ребёнка
21.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черткова Лидия Васильевна

г. Донецк
Рождение ребёнка
05.05.1963

Сын: Чертков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Черткова Лидия Васильевна

г. Донецк
Рождение ребёнка
15.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черткова Лидия Васильевна

г. Донецк
Смерть
28.08.1992
Новая Каховка, Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close