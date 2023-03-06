Головина Матрона Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Матрона Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Иов Иванович

Отец ребёнка: Головин Иоанн Матфеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головина) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иоанн Матфеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иоанн Матфеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Феоктист Иванович

Отец ребёнка: Головин Иоанн Матфеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Даниель Иванович

Отец ребёнка: Головин Иоанн Матфеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головина) Васса Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иоанн Матфеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головина) Афонасия Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иоанн Матфеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Иоанн Матфеев

Смерть
Неизвестно

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