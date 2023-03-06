Головина Матрона Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Иов Иванович
Отец ребёнка: Головин Иоанн Матфеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головина) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иоанн Матфеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иоанн Матфеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Феоктист Иванович
Отец ребёнка: Головин Иоанн Матфеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Головин Иоанн Матфеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головина) Васса Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иоанн Матфеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головина) Афонасия Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иоанн Матфеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно