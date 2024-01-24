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Семенищев Владимир Анатольевич

Место рождения

Синегорье, Нагорский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

18.04.1965

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1965

Отец: Семенищев Анатолий Иванович

Мать: Семенищева Валентина Анатольевна

Синегорье, Нагорский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

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