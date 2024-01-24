Семенищев Владимир Анатольевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности