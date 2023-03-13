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Красавина Василиста Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Красавин Алексей Козьмич

Отец ребёнка: Красавин Козьма Елесеевич

Рождение ребёнка
1841 ст.

Дочь: Красавина Анна Козьмовна

Отец ребёнка: Красавин Козьма Елесеевич

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская вотчина Никольского приказа,д.Зобово
Бракосочетание
До 1841 ст.

Муж: Красавин Козьма Елесеевич

Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Красавин Василей Козьмич

Отец ребёнка: Красавин Козьма Елесеевич

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская вотчина Никольского приказа,д.Зобово
Смерть
Неизвестно
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