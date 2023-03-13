Красавина Василиста Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Красавин Козьма Елесеевич
Рождение ребёнка
1841 ст.
Дочь: Красавина Анна Козьмовна
Отец ребёнка: Красавин Козьма Елесеевич
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская вотчина Никольского приказа,д.Зобово
Бракосочетание
До 1841 ст.
Рождение ребёнка
1844 ст.
Отец ребёнка: Красавин Козьма Елесеевич
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская вотчина Никольского приказа,д.Зобово
Смерть
Неизвестно