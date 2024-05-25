Валиулина (Невердинова) Тагира Жафяровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиулина (Невердинова) Тагира Жафяровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Невердинов Жафяр

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
13.08.1955

Муж: Валиулин Сандар (Саяр)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиулин Сандар (Саяр)

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиулин Сандар (Саяр)

Таллин, Эстонская ССР
Смерть
2010
Таллин, Эстонская ССР

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