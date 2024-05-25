Валиулина (Невердинова) Тагира Жафяровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Невердинов Жафяр
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.08.1955
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валиулин Сандар (Саяр)
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валиулин Сандар (Саяр)
Смерть
2010