Алтухова Антонина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухова Антонина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1980

Отец: Алтухов Сергей Витальевич

Мать: Логашина Ирина

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