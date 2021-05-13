Морозюк Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1937
Дата смерти13.05.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.1957
Дочь: Валентина Трофимовна
Отец ребёнка: Морозюк Иван Талимонович
Рождение ребёнка
09.12.1962
Дочь: Морозюк Надежда Иванова
Отец ребёнка: Морозюк Иван Талимонович
Рождение ребёнка
17.07.1972
Дочь: Морозюк Дина Ивановна
Отец ребёнка: Морозюк Иван Талимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.2021