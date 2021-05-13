Морозюк Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозюк Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1937

Дата смерти

13.05.2021

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1957

Дочь: Валентина Трофимовна

Отец ребёнка: Морозюк Иван Талимонович

Рождение ребёнка
09.12.1962

Дочь: Морозюк Надежда Иванова

Отец ребёнка: Морозюк Иван Талимонович

Рождение ребёнка
17.07.1972

Дочь: Морозюк Дина Ивановна

Отец ребёнка: Морозюк Иван Талимонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозюк Иван Талимонович

Смерть
13.05.2021
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