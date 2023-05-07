Федулова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедулова Любовь

Федулова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1959 г.р.

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1980

Сын: Евгений

Отец ребёнка: Федулов Валерий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федулов Валерий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федулова Валентина

Отец ребёнка: Федулов Валерий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федулов Валерий Георгиевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close