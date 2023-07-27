Гаев Евольпист Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаев Евольпист Иванович

Гаев Евольпист Иванович

Место рождения

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения высислена исходя из записи о бракосочетании в 1904 году в возрасте 37 лет первым браком
Бракосочетание
05.04.1904

Жена: Гаева Бякова (Неразборч) Агафия Ивановна

Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.