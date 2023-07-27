Гаев Евольпист Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения высислена исходя из записи о бракосочетании в 1904 году в возрасте 37 лет первым браком
Бракосочетание
05.04.1904
Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно