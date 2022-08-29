Чекалкина (Семенихина) Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чекалкин Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Евгений Тимофеевич
Отец ребёнка: Чекалкин Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Чекалкин Тимофей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно