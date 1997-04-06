Александрова (Чиркова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Чиркова) Мария Алексеевна

Место рождения

Владимирская область, Гороховецкий район, деревня Кондюрино

Дата рождения

16.01.1909

Дата смерти

06.04.1997

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1909

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Владимирская область, Гороховецкий район, деревня Кондюрино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Яковлевна

Отец ребёнка: Александров Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Яков

Смерть
06.04.1997
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