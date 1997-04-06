Александрова (Чиркова) Мария Алексеевна
Место рожденияВладимирская область, Гороховецкий район, деревня Кондюрино
Дата рождения16.01.1909
Дата смерти06.04.1997
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1909
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Владимирская область, Гороховецкий район, деревня Кондюрино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Яковлевна
Отец ребёнка: Александров Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александров Яков
Смерть
06.04.1997