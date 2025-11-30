Жегалов Александр Петрович
мужской, родился 1948
умер 06.05.2023, Цыповка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЖегалов Петр Александрович12.05.1913 г.р.
МатьМухина Александра НиколаевнаНеизвестно г.р.
Супруги
(Ярыгина) ТамараНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Развод
Неизвестно
Жена: (Ярыгина) Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Ярыгина) Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ярыгина) Тамара
Рождение ребёнка
06.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.05.2023
Цыповка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область