Жегалов Александр Петрович 1948 — найти родственников по фамилии на Familio

Жегалов Александр Петрович

Автор
ЕС
Сиротина Е.

мужской, родился 1948

умер 06.05.2023, Цыповка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Жегалов Петр Александрович12.05.1913 г.р.
Мать
Мухина Александра НиколаевнаНеизвестно г.р.
Супруги
(Ярыгина) ТамараНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Жегалов Петр Александрович

Мать: Мухина Александра Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: (Ярыгина) Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ярыгина) Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ярыгина) Тамара

Рождение ребёнка
06.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.05.2023
Цыповка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

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