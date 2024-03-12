Нагорняк Пантелей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорняк Пантелей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1899

Отец: Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич

Мать: Нагорняк Матрена Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагорняк Анатолий Пантелеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагорняк Иван Пантелеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Половцево, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
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