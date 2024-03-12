Нагорняк Пантелей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нагорняк Анатолий Пантелеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нагорняк Иван Пантелеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Половцево, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область