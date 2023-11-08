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Петрухин Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Петрухин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Петрухина Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Петрухин Иван

Мать ребёнка: Петрухина Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1902

Сын: Петрухин Федор

Мать ребёнка: Петрухина Фекла Ивановна

Дубовка Царицинской уезд Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1904

Сын: Петрухин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Петрухина Фекла Ивановна

Дубовка Царицинской уезд Саратовской губернии
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Бочкарёва Анастасия

Мать ребёнка: Петрухина Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Середа Анна

Мать ребёнка: Петрухина Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
18.05.1916

Сын: Петрухин Константин

Мать ребёнка: Петрухина Фекла Ивановна

Дубовка Царицинской уезд Саратовской губернии
село Горная Пролейка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрухина Фекла Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин (кулак) проживал село Горная Пролека
Смерть
Неизвестно
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