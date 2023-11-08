Петрухин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Петрухин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Петрухина Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Петрухин Иван
Мать ребёнка: Петрухина Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1902
Сын: Петрухин Федор
Мать ребёнка: Петрухина Фекла Ивановна
Дубовка Царицинской уезд Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1904
Сын: Петрухин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Петрухина Фекла Ивановна
Дубовка Царицинской уезд Саратовской губернии
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Бочкарёва Анастасия
Мать ребёнка: Петрухина Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Середа Анна
Мать ребёнка: Петрухина Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1916
Сын: Петрухин Константин
Мать ребёнка: Петрухина Фекла Ивановна
Дубовка Царицинской уезд Саратовской губернии
село Горная Пролейка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрухина Фекла Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин (кулак) проживал село Горная Пролека
Смерть
Неизвестно