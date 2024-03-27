Минлесафа Фахрутдин Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минлесафа Фахрутдин Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фахретдин Хисаметдин Улы

Мать: Мухибкамал

Рождение ребёнка
25.01.1888

Дочь: Бибирауфа Гибадулла Рахманкул Улынын Кызы

Отец ребёнка: Гибадулла Рахманкул Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калимулла Гибадулла Улы

Отец ребёнка: Гибадулла Рахманкул Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
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