Минлесафа Фахрутдин Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фахретдин Хисаметдин Улы
Мать: Мухибкамал
Рождение ребёнка
25.01.1888
Дочь: Бибирауфа Гибадулла Рахманкул Улынын Кызы
Отец ребёнка: Гибадулла Рахманкул Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гибадулла Рахманкул Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии