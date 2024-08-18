Краснова (Грунова) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грунов Иван Васильевич
Мать: Грунова Нина Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Краснов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Краснов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Краснов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краснов Иван