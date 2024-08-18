Краснова (Грунова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Грунова) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грунов Иван Васильевич

Мать: Грунова Нина Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Краснов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Краснов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Краснов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Иван

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