Сафонова Лукерья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Сафонов
Рождение ребёнка
1801
Сын: Сафонов Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Василий Сафонов
Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1803
Сын: Сафонов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Сафонов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Сафонов Трифон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Сафонов
Смерть
Неизвестно