Сафонова Лукерья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова Лукерья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Сафонов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Сафонов Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Василий Сафонов

Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1803

Сын: Сафонов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Сафонов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Сафонов Трифон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Сафонов

Смерть
Неизвестно

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