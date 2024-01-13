Прошин Сергей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прошин Сергей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.07.1973

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1939

Сын: Прошин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Прошина Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прошина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прошин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Прошина Анна Егоровна

Смерть
?.07.1973
Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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