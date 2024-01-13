Прошин Сергей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.07.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.05.1939
Мать ребёнка: Прошина Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прошина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прошин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Прошина Анна Егоровна
Смерть
?.07.1973
Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область