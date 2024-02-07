Медведева Наталия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1918
Дочь: Ерошенко Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Ерошенко Алексей Александрович
Рождение
15.07.1983
Отец: Никулин Алексей Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.2021
Сын: Ерошенко Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Ерошенко Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно