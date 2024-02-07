Медведева Наталия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Наталия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1918

Дочь: Ерошенко Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Ерошенко Алексей Александрович

Рождение
15.07.1983

Отец: Никулин Алексей Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.05.2021

Сын: Ерошенко Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Ерошенко Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерошенко Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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