Двоеглазова (Каткова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двоеглазова (Каткова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двоеглазов Николай

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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