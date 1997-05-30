Яровой Анатолий Гаврилович 02.01.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яровой Анатолий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1947

Дата смерти

30.05.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947

Отец: Яровой Гавриил Денисович

Мать: Яровая Вера Антоновна

Рождение ребёнка
16.01.1966

Сын: Яровой Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Яровая (Рыжакова) Надежда Степановна

Рождение ребёнка
22.06.1973

Сын: Яровой Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Яровая (Рыжакова) Надежда Степановна

Смерть
30.05.1997

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