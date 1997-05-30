Яровой Анатолий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1947
Дата смерти30.05.1997
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947
Отец: Яровой Гавриил Денисович
Мать: Яровая Вера Антоновна
Рождение ребёнка
16.01.1966
Сын: Яровой Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Яровая (Рыжакова) Надежда Степановна
Рождение ребёнка
22.06.1973
Сын: Яровой Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Яровая (Рыжакова) Надежда Степановна
Смерть
30.05.1997