Беляев Иосиф
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
05.05.1902
Мать ребёнка: Беляева Евдокия
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Таисия Иосифовна
Мать ребёнка: Беляева Евдокия
Рождение ребёнка
18.09.1916
Мать ребёнка: Беляева Евдокия
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1917
Сын: Беляев Александр Иосифович
Мать ребёнка: Беляева Евдокия
Смерть
Неизвестно