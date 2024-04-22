Беляев Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Иосиф

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Место рождения

Золотаревка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Золотаревка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.05.1902

Сын: Беляев Иван Иосифович

Мать ребёнка: Беляева Евдокия

Золотаревка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Таисия Иосифовна

Мать ребёнка: Беляева Евдокия

Золотаревка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.09.1916

Сын: Беляев Виктор Иосифович

Мать ребёнка: Беляева Евдокия

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Беляев Александр Иосифович

Мать ребёнка: Беляева Евдокия

Смерть
Неизвестно
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