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Перваков Василий Сысоев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Перваков Сысой Иванов

Мать: Первакова Ефимия Матвеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Дедова Агриппина Васильева

Мать ребёнка: Ефимия Тарасова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: Ефимия Тарасова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Перваков Емельян Васильев

Мать ребёнка: Ефимия Тарасова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Перваков Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Ефимия Тарасова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Тарасова

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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