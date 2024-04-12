Перваков Василий Сысоев
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Перваков Сысой Иванов
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Дедова Агриппина Васильева
Мать ребёнка: Ефимия Тарасова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: Ефимия Тарасова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Перваков Емельян Васильев
Мать ребёнка: Ефимия Тарасова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Перваков Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Ефимия Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Тарасова
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино