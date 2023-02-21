неизвестно 2 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно 2

неизвестно 2

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хвостов (кривошеев) Борис

Развод
Неизвестно

Муж: Хвостов (кривошеев) Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хвостов (кривошеев) Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостов (кривошеев) Борис

Смерть
Неизвестно
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