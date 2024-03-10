Агафонов Петр Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Букреева Лилия Владимировна
Рождение ребёнка
28.11.1957
Дочь: Букреева Тамара Петровна
Мать ребёнка: Букреева Лилия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно