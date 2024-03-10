Агафонов Петр Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонов Петр Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букреева Лилия Владимировна

Рождение ребёнка
28.11.1957

Дочь: Букреева Тамара Петровна

Мать ребёнка: Букреева Лилия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букреева Лилия Владимировна

Смерть
Неизвестно
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