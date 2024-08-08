Яковлев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская губрения образована в 1708 г. в составе 17 городов с уездами:Смоленск, Рославль, Дорогобуж, Вязьма, Белый, Погорелое Городище, Зубцов, Старица, Серпейск, Козельск, Мещовск, Мосальск, Лихвин... Показать все
Рождение ребёнка
1846
Сын: Яковлев Даниил
Мать ребёнка: Яковлева ?
Время зарождения деревни Лутное относится к концу XVII – началу XVIII веков. Название топонима Лутное происходит от древнерусского слова лутъ – «лыко, мочало». Известное выражение «драть лыко», в былы... Показать все
Смерть
Неизвестно