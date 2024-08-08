Яковлев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская губрения образована в 1708 г. в составе 17 городов с уездами:Смоленск, Рославль, Дорогобуж, Вязьма, Белый, Погорелое Городище, Зубцов, Старица, Серпейск, Козельск, Мещовск, Мосальск, Лихвин... Показать все
Рождение ребёнка
1846

Сын: Яковлев Даниил

Мать ребёнка: Яковлева ?

Время зарождения деревни Лутное относится к концу XVII – началу XVIII веков. Название топонима Лутное происходит от древнерусского слова лутъ – «лыко, мочало». Известное выражение «драть лыко», в былы... Показать все
Смерть
Неизвестно

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