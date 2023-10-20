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Игнатий Антонов/ич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1864

Дата смерти

Между 1900 и 1912

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1864

Отец: Антон Онисимов/ич

Мать: Марья Васильева/на

Рождение ребёнка
30.04.1886

Сын: Воронов Кирилл Игнатьевич

Мать ребёнка: Евфимия Ефремова/на

Рождение ребёнка
24.07.1888

Дочь: Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Евфимия Ефремова/на

Рождение ребёнка
08.11.1890

Сын: Воронов Филипп Игнатьевич

Мать ребёнка: Евфимия Ефремова/на

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Таймасова Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Евфимия Ефремова/на

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Ефремова/на

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Калайкасы, Моргаушский район, Чувашская Республика
Смерть
Между 1900 и 1912
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