Игнатий Антонов/ич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1864
Дата смертиМежду 1900 и 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1864
Отец: Антон Онисимов/ич
Мать: Марья Васильева/на
Рождение ребёнка
30.04.1886
Сын: Воронов Кирилл Игнатьевич
Мать ребёнка: Евфимия Ефремова/на
Рождение ребёнка
24.07.1888
Дочь: Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Евфимия Ефремова/на
Рождение ребёнка
08.11.1890
Сын: Воронов Филипп Игнатьевич
Мать ребёнка: Евфимия Ефремова/на
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Таймасова Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Евфимия Ефремова/на
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Ефремова/на
Место жительства
Неизвестно
Калайкасы, Моргаушский район, Чувашская Республика
Смерть
Между 1900 и 1912