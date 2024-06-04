Астраханцова Афросинья Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова Афросинья Парфенова

Место рождения

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцев Василий Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Астраханцов Иван Васильев

Отец ребёнка: Астраханцев Василий Андреев

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Астраханцов Патракей Васильев

Отец ребёнка: Астраханцев Василий Андреев

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Астраханцов Федор Васильев

Отец ребёнка: Астраханцев Василий Андреев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Астраханцов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Астраханцев Василий Андреев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Астраханцов Сергей Васильев

Отец ребёнка: Астраханцев Василий Андреев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1794
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область

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