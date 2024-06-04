Астраханцова Афросинья Парфенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Астраханцов Иван Васильев
Отец ребёнка: Астраханцев Василий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Астраханцов Патракей Васильев
Отец ребёнка: Астраханцев Василий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Астраханцов Федор Васильев
Отец ребёнка: Астраханцев Василий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Астраханцов Алексей Васильев
Отец ребёнка: Астраханцев Василий Андреев
Рождение ребёнка
1762
Сын: Астраханцов Сергей Васильев
Отец ребёнка: Астраханцев Василий Андреев
Смерть
1794