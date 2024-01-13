Ермачкова Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермачкова Елена Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1983 г.р.
1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1983

Сын: Анкудинов Павел Вадимович

Отец ребёнка: Анкудинов Вадим Юрьевич

Рождение ребёнка
1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анкудинов Вадим Юрьевич

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Анкудинова Светлана Вадимовна

Отец ребёнка: не указан

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