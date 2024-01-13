Ермачкова Елена Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.05.1983
Сын: Анкудинов Павел Вадимович
Отец ребёнка: Анкудинов Вадим Юрьевич
Рождение ребёнка
1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анкудинов Вадим Юрьевич
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Анкудинова Светлана Вадимовна