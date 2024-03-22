Суровцова Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
26.08.1828 ст.
Вологодской Семинарии кончивший курс ученик Николай Яковлев Суровцов, 20 лет, вступил в брак с дочерью девицей Вельского уезда Ильинской церкви, что в Митюкове, причетника Михаила Григорьева, Евдокией... Показать все
Рождение ребёнка
24.09.1832 ст.
Дочь: Суровцова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Суровцов Николай Яковлевич
У Вологодской Николаевской церкви священника Николай Суровцова и жены его Евдокии Михайловой дочь Елисавета. Восприемницей была служащего в 1-м Казанском баталионе командира майора Алексея Семенова Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Суровцова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Суровцов Николай Яковлевич
Смерть
После 1878