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Суровцова Евдокия Михайловна

Место рождения

Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1878

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
26.08.1828 ст.

Муж: Суровцов Николай Яковлевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодской Семинарии кончивший курс ученик Николай Яковлев Суровцов, 20 лет, вступил в брак с дочерью девицей Вельского уезда Ильинской церкви, что в Митюкове, причетника Михаила Григорьева, Евдокией... Показать все
Рождение ребёнка
24.09.1832 ст.

Дочь: Суровцова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Суровцов Николай Яковлевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
У Вологодской Николаевской церкви священника Николай Суровцова и жены его Евдокии Михайловой дочь Елисавета. Восприемницей была служащего в 1-м Казанском баталионе командира майора Алексея Семенова Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Суровцова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Суровцов Николай Яковлевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
После 1878
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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