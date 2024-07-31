Плетнева Стефанида Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнева Стефанида Антоновна

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Антон

Мать: не указана

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнев Петр

Отец ребёнка: Плетнев Сергей

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнев Иван

Отец ребёнка: Плетнев Сергей

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетнев Сергей

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Плетнева) Настасья

Отец ребёнка: Плетнев Сергей

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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