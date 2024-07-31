Плетнева Стефанида Антоновна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетнев Петр
Отец ребёнка: Плетнев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетнев Иван
Отец ребёнка: Плетнев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плетнев Сергей
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Плетнева) Настасья
Отец ребёнка: Плетнев Сергей
Смерть
Неизвестно