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Друганов Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1964

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друганова (Бусыгина) Татьяна Валентиновна

Рождение ребёнка
05.04.1991

Сын: Друганов Максим Александрович

Мать ребёнка: Друганова (Бусыгина) Татьяна Валентиновна

Рождение ребёнка
04.11.1997

Сын: Друганов Игорь Александрович

Мать ребёнка: Друганова (Бусыгина) Татьяна Валентиновна

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