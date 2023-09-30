Друганов Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1991
Сын: Друганов Максим Александрович
Мать ребёнка: Друганова (Бусыгина) Татьяна Валентиновна
Рождение ребёнка
04.11.1997
Сын: Друганов Игорь Александрович
Мать ребёнка: Друганова (Бусыгина) Татьяна Валентиновна