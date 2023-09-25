Окулов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения30.03.1853
Дата смерти20.12.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1853
Восприемник
24.11.1870 ст.
МК 56-13-39 стр.27-28 (Рождение №-46ж) Крёстная дочь - Завьялова Екатерина Никитична из д.Бол.Горка
Смерть
20.12.1912 ст.
Псаломщик Ильинской церкви села Княжей, после 1-го брака
Похороны
22.12.1912 ст.
МК 56-13-45 стр.189-190 (Умершие №-59м)