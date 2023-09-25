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Окулов Иван Иванович

Место рождения

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

30.03.1853

Дата смерти

20.12.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1820 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1853

Отец: Окулов Иван Александрович

Мать: Окулова (-) Александра Абрамовна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
24.11.1870 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-39 стр.27-28 (Рождение №-46ж) Крёстная дочь - Завьялова Екатерина Никитична из д.Бол.Горка
Смерть
20.12.1912 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Псаломщик Ильинской церкви села Княжей, после 1-го брака
Похороны
22.12.1912 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-45 стр.189-190 (Умершие №-59м)

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