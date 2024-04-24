Слободская (Бессонова) Палалика Николаевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1943
Кол-во лет мужу: 40 | Кол-во лет жене: 47 | Запись акта о браке Свердловский сельсовет Бобринецкого района № 26 от 15 февраля 1943 г. Слободской Михаил Петрович , украинец, 40 лет , разведенный, детей... Показать все