Слободская (Бессонова) Палалика Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободская (Бессонова) Палалика Николаевна

Место рождения

Златополье, Кіровоградська область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Златополье, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1943

Муж: Слободский Михаил Петрович

Кол-во лет мужу: 40 | Кол-во лет жене: 47 | Запись акта о браке Свердловский сельсовет Бобринецкого района № 26 от 15 февраля 1943 г. Слободской Михаил Петрович , украинец, 40 лет , разведенный, детей... Показать все
Смерть
Неизвестно

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