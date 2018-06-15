Калинин Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинин Анатолий Алексеевич

Калинин Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1949

Дата смерти

15.06.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1974

Дочь: Кузнецова (Калинина) Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Калинина Галина Александровна

Рождение ребёнка
20.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Галина Александровна

Большие Уки, Большеуковский муниципальный район, Омская область
Смерть
15.06.2018

Мы используем куки для улучшения работы сайта.