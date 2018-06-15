Калинин Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1949
Дата смерти15.06.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1974
Дочь: Кузнецова (Калинина) Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Калинина Галина Александровна
Рождение ребёнка
20.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинина Галина Александровна
Большие Уки, Большеуковский муниципальный район, Омская область
Смерть
15.06.2018