Головин Николай
Место рожденияОзерки
Дата рождения1913
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Головин Василий Минаевич
Мать: Екатерина
Озерки
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Воробьёва Татьяна
Мать ребёнка: Головина Любовь
Озерки
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Терентьева Нина
Мать ребёнка: Головина Любовь
Озерки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Любовь
Смерть
1941
Беларусь
Причина смерти: На войне