Головин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин Николай

Место рождения

Озерки

Дата рождения

1913

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Головин Василий Минаевич

Мать: Екатерина

Озерки
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Воробьёва Татьяна

Мать ребёнка: Головина Любовь

Озерки
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Терентьева Нина

Мать ребёнка: Головина Любовь

Озерки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Любовь

Смерть
1941
Беларусь
Причина смерти: На войне
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