Стрельчук Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1978
Отец: Стрельчук Николай Васильевич
Мать: Стрельчук Вера
Рождение ребёнка
2002
Сын: Стрельчук Николай Владимирович
Мать ребёнка: Стрельчук Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельчук Елена
Мать ребёнка: Стрельчук Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрельчук Наталья