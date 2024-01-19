Стрельчук Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельчук Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

AC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1978

Отец: Стрельчук Николай Васильевич

Мать: Стрельчук Вера

Рождение ребёнка
2002

Сын: Стрельчук Николай Владимирович

Мать ребёнка: Стрельчук Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельчук Елена

Мать ребёнка: Стрельчук Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельчук Наталья

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