Турченков Василий Фёдорович
Место рождениях. Ляпичево
Дата рождения01.04.1952
Дата смерти23.07.2014
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1952
х. Ляпичево
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.07.2014
х. Ляпичево