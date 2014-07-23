Турченков Василий Фёдорович 01.04.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Турченков Василий Фёдорович

Место рождения

х. Ляпичево

Дата рождения

01.04.1952

Дата смерти

23.07.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1952

Отец: Турченков Фёдор Яковлевич

Мать: Турченкова (Барсова) Лукерья Сергеевна

х. Ляпичево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.07.2014
х. Ляпичево

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