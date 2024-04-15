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Пученкина Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пученкин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Пученкин Иван Павлович

Отец ребёнка: Пученкин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Пученкин Виктор Павлович

Отец ребёнка: Пученкин Павел Михайлович

Место жительства
1946
Бондарев М. Родные просторы. Тамбов: Студия Галины Золотовой, 2016. С. 106. стр 41 пункт 19
Смерть
Неизвестно

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