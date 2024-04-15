Пученкина Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Пученкин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Пученкин Павел Михайлович
Место жительства
1946
Бондарев М. Родные просторы. Тамбов: Студия Галины Золотовой, 2016. С. 106. стр 41 пункт 19
Смерть
Неизвестно