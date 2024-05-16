Серова (Рольщикова) Наталия Ивановна 25.08.1878 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Серова (Рольщикова) Наталия Ивановна

Место рождения

Хитрово, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

25.08.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1849 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1878 ст.

Отец: Рольщиков Иван Васильевич

Мать: Рольщикова (Буланова) Анисия Зиновьевна

Хитрово, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
МК церкви Святителя Николая (Никольская) села Хитрова, Хитровской волости, Тамбовского уезда, Тамбовской губернии. Крестные: Села Хитрова крестьянин собственник Макар Фомин Ильичёв и девица Ксения З... Показать все
Смерть
Неизвестно

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