Серова (Рольщикова) Наталия Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.08.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1878 ст.
МК церкви Святителя Николая (Никольская) села Хитрова, Хитровской волости, Тамбовского уезда, Тамбовской губернии. Крестные: Села Хитрова крестьянин собственник Макар Фомин Ильичёв и девица Ксения З... Показать все
Смерть
Неизвестно