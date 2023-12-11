Русскин Артем
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1984
Отец: Русскин Николай
Мать: Русскина Ольга
Образование
С 01.09.1991 по 30.05.2000
среднее | 9 классов | Средняя образовательная школа города Саратова № 48
Образование
С 01.09.2000 по 20.07.2003
среднее специальное | маркетолог | Саратовский государственный книготорговый колледж
Бракосочетание
08.09.2006
Жена: Русскина Наталья
Рождение ребёнка
18.08.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русскина Анна
Развод
23.09.2021
Жена: Русскина Наталья
Бракосочетание
19.06.2022
Жена: Русскина Анна
ЗАГС Ленинского района города Саратова
Место жительства
Неизвестно