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Русскин Артем

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1984

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1963 г.р.

Жена

1983 г.р.
1989 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1984

Отец: Русскин Николай

Мать: Русскина Ольга

Образование
С 01.09.1991 по 30.05.2000
Саратов, город Саратов, Саратовская область
среднее | 9 классов | Средняя образовательная школа города Саратова № 48
Образование
С 01.09.2000 по 20.07.2003
Саратов, город Саратов, Саратовская область
среднее специальное | маркетолог | Саратовский государственный книготорговый колледж
Бракосочетание
08.09.2006

Жена: Русскина Наталья

Рождение ребёнка
18.08.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Русскина Анна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Развод
23.09.2021

Жена: Русскина Наталья

Бракосочетание
19.06.2022

Жена: Русскина Анна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
ЗАГС Ленинского района города Саратова
Место жительства
Неизвестно
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