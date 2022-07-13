Бойцова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБойцова Анна Ивановна

Бойцова Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1904 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойцов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойцов Андрей

Рождение ребёнка
05.02.1904

Дочь: Виноградова (Бойцова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Бойцов Андрей

Абатурки, Буйский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.