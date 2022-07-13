Бойцова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойцов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойцов Андрей
Рождение ребёнка
05.02.1904
Дочь: Виноградова (Бойцова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Бойцов Андрей
Абатурки, Буйский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно