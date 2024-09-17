Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1825 год | 17
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825