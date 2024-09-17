Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья

Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1825 год | 17
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825

Мы используем куки для улучшения работы сайта.