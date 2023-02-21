Терентьева (Васильева) Галина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерентьева (Васильева) Галина Валерьевна

Терентьева (Васильева) Галина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

иг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Валерий Давыдович

Мать: Христиния Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Терентев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Леонид Александрович

Отец ребёнка: Терентев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Терентев Александр

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close