Терентьева (Васильева) Галина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Валерий Давыдович
Мать: Христиния Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентьев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Терентев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентьев Леонид Александрович
Отец ребёнка: Терентев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентьев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Терентев Александр