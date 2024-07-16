Васильева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти13.03.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Георгий Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Георгий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Васильева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Павлович
Слобода, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1920
Сын: Васильев Николай Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иван Павлович
Смерть
13.03.1947