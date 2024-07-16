Васильева Дарья 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

13.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Георгий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Васильева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иван Павлович

Слобода, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Васильев Николай Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Павлович

Смерть
13.03.1947

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