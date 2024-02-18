Куянджи Ольга Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Команюк Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.05.1946
Дочь: Севостьянова Елена Васильева
Отец ребёнка: Команюк Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Команюк Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно