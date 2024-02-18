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Куянджи Ольга Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Команюк Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
08.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Команюк Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
12.05.1946

Дочь: Севостьянова Елена Васильева

Отец ребёнка: Команюк Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Команюк Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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