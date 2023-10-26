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Иноземцева Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иноземцев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Иноземцева Николай Яковл

Мать ребёнка: (Неупокоева) Прасковья

Рождение ребёнка
Около 05.10.1912

Сын: Иноземцев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: (Неупокоева) Прасковья

Рождение ребёнка
1915

Сын: Иноземцев Никита

Мать ребёнка: (Неупокоева) Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Иноземцева Андрей

Мать ребёнка: (Неупокоева) Прасковья

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Гончарова (Иноземцева) Евдокия

Мать ребёнка: (Неупокоева) Прасковья

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: (Неупокоева) Прасковья

Смерть
1963
Новоалександровка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

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