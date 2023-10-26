Иноземцева Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иноземцев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: (Неупокоева) Прасковья
Рождение ребёнка
Около 05.10.1912
Мать ребёнка: (Неупокоева) Прасковья
Рождение ребёнка
1915
Сын: Иноземцев Никита
Мать ребёнка: (Неупокоева) Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Иноземцева Андрей
Мать ребёнка: (Неупокоева) Прасковья
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Гончарова (Иноземцева) Евдокия
Мать ребёнка: (Неупокоева) Прасковья
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: (Неупокоева) Прасковья
Смерть
1963
Новоалександровка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область