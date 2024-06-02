Анчутин Александр Михайлович Около 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анчутин Александр Михайлович

Место рождения

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пугачева (Анчутина) Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Макарова (Анчутина) Анастасия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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