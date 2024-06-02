Анчутин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пугачева (Анчутина) Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Макарова (Анчутина) Анастасия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно