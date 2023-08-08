Зыков Евлампий Перфильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Зыкова Ульяна Евлампиена
Мать ребёнка: Зыкова София Зотиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Матрона Евлампиевна
Мать ребёнка: Зыкова София Зотиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова София Зотиевна
Смерть
Неизвестно