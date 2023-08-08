Зыков Евлампий Перфильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков Евлампий Перфильевич

Зыков Евлампий Перфильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Зыков Перфилий (Порфирий) Зеновьевич

Мать: Зыкова Анна Мироновна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Зыкова Ульяна Евлампиена

Мать ребёнка: Зыкова София Зотиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Матрона Евлампиевна

Мать ребёнка: Зыкова София Зотиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова София Зотиевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close