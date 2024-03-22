Шалашова (Дегтярева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалашова (Дегтярева) Анна Ивановна

Место рождения

Алабуга, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

30.07.1877

Дата смерти

25.06.1911

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1877

Отец: Дегтярев Иван Матвеевич

Мать: Дехтярева Марфа Ивановна

Алабуга, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Демидова Арина Петровна

Отец ребёнка: Шалашов Петр Иванович

Шабалтак, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалашов Петр Иванович

Смерть
25.06.1911
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