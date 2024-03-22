Шалашова (Дегтярева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.07.1877
Дата смерти25.06.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1877
Отец: Дегтярев Иван Матвеевич
Мать: Дехтярева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Демидова Арина Петровна
Отец ребёнка: Шалашов Петр Иванович
Шабалтак, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.1911